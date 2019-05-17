Кластеры начинают и выигрывают

Программа "Планета бизнеса" приглашает в чешский Либерец для знакомство с кластером нанотехнологических компаний. Идея объединения предприятий сходного профиля в одном месте восходит к 19 веку, ее предложил английский экономист Альфред Маршалл. Она доказала свою жизнеспособность за сто с лишним лет: самым известным примером кластера является Кремниевая Долина.

Большие проекты с малыми частицами

Либерец и - шире - Чехия - в силу ряда факторов стали европейскими лидерами в сфере нанотехнологий. Город - настоящий инкубатор для целого ряда небольших фирм, которые занимаются разработкой нановолокона - материла, который в 80 тысяч раз тоньше человеческого волоса.

Nanopharma - одна из участниц кластера . В числе прочего компания разработала уникальную маску для лица; как пояснила директор фирмы Катерина Водзедькова, "в её основе - нановолокна, которые активизируют концентрацию питательных ингредиентов на квадратный сантиметр больше, чем это способен сделать любой другой материал. Это очень эффективная сухая маска, она не раздражает даже самую чувствительную кожу, ее просто нанести. К тому же она биоразлагаема, то есть экологична".

Кластер - ключ к росту

Nanopharma - член кластера Nanoprogress: его задача - оптимизировать таланты и возможности фирм-участниц, способствовать их выходу на международный рынок и повышению конкурентоспобсности.

Председатель кластера Любош Комарек рассказывает: "Мы патронируем свыше 40 компаний. Помогаем им в разработке более 20 продуктов. Наши подопечные идут с отрывом в 5-10 процентов в плане создания рабочих мест и конкурентоспособности от среднего показателя по отрасли".

Комарек напомнил, что его кластер опирается на поддержку двух программ ЕС - COSME, Horizon 2020 (обе ставят целью активизацию инноваций и помогают малому бизнесу получить доступ к финансированию). Еще один источник европейской помощи - Фонд регионального развития). Интерес Большой Европы к кластеру неслучаен: нанотехнологии входят в перечень 6 приоритетных технологий, патронируемых ЕС.

Любаш Комарек подробнее остановился на деятельности кластера: "Основным направлением является поддержка исследований и разработок. Вместе с фирмами-участницами мы выполняем исследовательские проекты. Кластер берет на себя, в числе прочего, административное бремя, предоставляя ученым возможность спокойно заниматься исследованиями. Еще мы создаем открытые центры инноваций: оснащаем их технологиями, оборудованием и все фирмы-участницы кластера могут отрабатывать там свои идеи и решения.

Мы используем партнерскую сеть с другими кластерными организациями в Европе, опираемся на поддержку Еврокомиссии. В настоящее время мы отрабатываем три рыночных направления для наших подопечных: Канада, США и Китай...

На европейском рынке работают более тысячи активных кластерных организаций самой разной направленности: это не только нанотехнологии, это ИТ-кластеры, объединения производителей мебели и.т.д.

Самый простой способ получить информацию об интересующем вас кластере - зайти на соответствующий портал. Это - самая важная профильная платформа ЕС. Там вы можете найти конкретные кластеры в определенной отрасли в той или иной стране, связаться с менеджерами и начать движение в сторону единомышленников".

Специалисты в числе прочего говорят о следующих преимуществах кластерной системы:

- сведение воедино профильных компаний, особенно в сфере малого и среднего бизнеса;

- обеспечение членов кластера юридической, технологической, административной поддержкой;

- упрощение доступа к финансированию, в том числе по линии ЕС;

- создание условий для экспериментов, обмена опытом и наработками между участниками кластера, что позволяет им активнее развиваться по сравнению с конкурентами, работающими вне кластерной системы.

Полезные ссылки:

Европейская помощь кластерным образованиям

Европейская платформа кластерного сотрудничества

Европейская кластерная обсерватория