Экс-гитарист Joy Division: культовый альбом и чувство выполненного долга

Он входит во множество топов лучших альбомов в истории рок-музыки: "Неизведанные удовольствия" (Unknown Pleasures) британцев из Joy Division отмечает 40-летие. Студийный дебютJoy Division, как показало время, стал лишь первой главой долгого музыкального повествования, которое еще не окончено.

Басист и сооснователь группы Питер Хук побывал на Euronews и рассказал, почему вот уже 10 лет он играет на концертах именно этот репертуар: "Поначалу Бернард и я не были под особым впечатлением от альбома. Нам показалось, что он получился...старомодным, что ли. Слишком качественным для нас тогдашних. Мы хотели большего панк-уклона - чего-нибудь в стиле Sex Pistols. Мы точно не писали этот альбом с расчетом на то, что он станет легендой через 40 лет... Было забавно ждать критики. С одной стороны, мы вроде на нее не обращали внимания, а с другой, конечно, обращали! Такие вещи - всегда как две стороны одной медали. Мы в то время были очень счастливы в составе группы. Уверены в себе. Лишь после выхода альбома болезнь Иэна Кертиса стала сказываться на коллективе".

Солист Joy Division страдал эпилепсией, но сгубила его депрессия: Кертис покончил с собой в 23 года - через год после выхода в свет легендарного альбома.

Питер Хук вспоминает: "Я наблюдал за Иэном и не мог ему помочь. И потом всех нас мучило чувство вины, мы все время возвращались к тому, что с ним случилось. Хотя в то время мы были совсем юными, а за Иэном присматривали люди гораздо более зрелые, образованные, настоящие специалисты! И даже они не досмотрели. Как же три идиота, которым было едва за 20, могли что-то сделать?"

После гибели Кертиса Joy Division трансформируется и заявляет о себе под другим названием - New Order. Питер Хук ушел из коллектива в 2006.

По его словам, "очень трудно отмечать что либо, связанное с наследием Joy Division, со звукозаписывающей студией. А все потому, что у меня напряженные отношения с музыкантами".

Хук знает, о чем говорит: в 2009 он объявил о намерении отметить 30-летие первого альбома Joy Division и так отдать дань памяти Иэну Кертису. Вот как по его словам, это было: "Все, что связано с Кертисом, было страшно трогать, планка была высока. И ждали от меня многого. Я боялся, но выбор был невелик: либо взяться, либо пойти опять в диджеи. У Кертиса было много планов, касающихся международного признания Joy Division. Он не собирался ограничиваться Манчестером, Англией; хотел, чтобы музыку Joy Division слушали повсюду, поскольку сам был ее преданным поклонником. И мне кажется, что я своим проектом выполнил его волю. Думаю, Кертису это бы понравилось. Ему бы понравилось играть в Мексике, Португалии, Бразилии, Монголии, как это сделали мы. Объехать все эти места, играть музыку, которую любишь... это было совершенно невероятное ощущение. Получилось здорово!".

Питер Хук и группа Light играют музыку Joy Division и New Order в разных уголках мира. В мае 2020 года они планируют исполнить полную версию альбома Unknown Pleasures в Лондоне и Манчестере.