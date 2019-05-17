Германия: "экологические выборы"

"Европейские выборы - это выборы "за" или "против" борьбы с изменением климата", - такие плакаты в эти дни можно увидеть по всей Германии. Проблемы экологии в этой стране традиционно воспринимаются серьёзно большинством населения, а тут ещё в последние дни даже немецкие школьники вышли на улицы и принимают самое активное участие в "Пятницах ради будущего" - детском экологическом движении, призванном обратить внимание мировых лидеров на проблему глобального потепления.

"Это решающие выборы, - говорит один из протестующих школьников. - Сейчас мы находимся на переломном этапе, когда ещё можно спасти мир, пока не стало слишком поздно. Проблема, которую на национальном уровне можно решить лишь частично, должна стать задачей для всего Евросоюза. И потому эти выборы особенно важны!"

"Я думаю, что если очень много школьников выйдет на демонстрации, политики наконец обратят на это внимание", - говорит эта девочка.

Вопрос экологии проходит красной нитью практически через все предвыборные программы немецких политических партий, принимающих участие в выборах в Европарламент. Климатические изменения стали темой общенациональных дебатов. От этого выигрывают в первую очередь "зелёные", которым прочат около 20% поддержки. Но и на крайнем правом фланге немецкой политики о вопросах экологии не забывают. Хотя трактуют их по-своему:

"Правые популистские партии пытаются доказать, что проблемный изменения климата надуманна, - говорит политолог Торстен Фаас. - Они ставят под вопрос глобальное потепление в целом. Но уже тот факт, что об этой проблеме говорят не только "зелёные", умножает её значимость в избирательной кампании".

Проблемы экологии пока решаются в основном на национальном уровне в каждой отдельной стране. Но её всё шире используют в европейской предвыборный кампании.

"Вопрос пока не решается на уровне Евросоюза, но этой темой легко привлечь внимание и мобилизовать людей. Вот почему практически все партии этот рычаг используют", - считает Торстен Фаас.

Итак, выборы в Европарламент в этом году в Германии во многом зависят от позиции партий по вопросу изменения климата. Во всяком случае, защитники окружающей среды надеются, что это действительно так.