Аллегри прощается с "Ювентусом"

Массимилиано Аллегри расстается с "Ювентусом". Сообщение о том, что со следующего сезона итальянец больше не будет тренировать "бьянконери", появилось на сайте клуба. Последний раз туринцы сыграют под руководством Аллегри 26 мая – это будет встреча с "Сампдорией" в рамках чемпионата Италии.

Подробности "развода" "Ювентус" пока не сообщает. Неизвестно и кто заменит Аллегри на тренерском посту.

51-летний специалист возглавил "Ювентус" пять лет назад. За это время туринцы выиграли 11 трофеев - пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году "Ювентус" был близок к победе в Лиге чемпионов, но в финале он проиграл мадридскому "Реалу". В этом году "бьянконери" вылетели из еврокубка в четвертьфинале, уступив "Аяксу".