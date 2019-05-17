"Всё есть искусство. Всё есть политика"

"Всё есть искусство. Все есть политика" - девиз, под которым творит Ай Вэйвэй, и название крупнейшей в Европе экспозиции его работ, открывшейся в музее немецкого Дюссельдорфа.

Этот китайский художник и архитектор с мировым именем - ещё и активист, ярый коритик политики властей Китая, который четыре года провел под домашним арестом.

"Я знаю, каково это, когда у тебя нет права голоса, когда тебя воспринимают как чужеземца, и когда совершенно не возникает чувства, что ты у себя дома. Это абсолютно очевидно", - говорит говорит сам автор.

"Я, как и любой иммигрант, все те, чьи права нарушаются, кому не хватает свободы, выразил бы благодарность любому, кто попытался бы дать этим людям возможность высказаться", - заключает Ай Вэйвэй.

На выставке собраны работы китайского художника-диссидента за последние сорок лет творчества: фотоснимки, фарфоровые изделия, конечно, инсталляции, пожалуй, самая известная из которых – "Прачечная". Её экспонаты – предметы одежды, оставленные нелегалами, изгнанными из демонтированного лагеря беженцев на греческом острове Идомени.

Экспозиция открыта публике до 1 сентября.