Певицу Шакиру оправдал суд

Арбитражный суд Мадрида снял с популярной колумбийской певицы Шакиры обвинения в плагиате песни La bicicleta ("Велосипед"), записанной совместно с певцом Карлосом Вивесом. С жалобой в суд обратился кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно Вальдес. По его мнению, в тексте песни, которую исполняют Шакира и Вивес, использовались без разрешения фрагменты из композиции Yo te quiero tanto ("Я так тебя люблю"), написанной кубинцем в 1997 году.

Однако суд пришел к выоду, что композиции "абсолютно разные". Слушания по данному делу состоялись в марте этого года. В ходе заседания Шакира отрицала обвинения и заявляла, что никогда раньше не была осуждена за плагиат.

Публика услышала La bicicleta в исполнении Шакиры и Вивеса три года назад. В Испании песня мгновенно превратилась в один из главных хитов лета и звучала во всех барах, ресторанах и на дискотеках пиренейского королевства.