"Роллинг стоунз": тур по США и Канаде стартует в июне

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones начнет концертный тур по США и Канаде 21 июня. Гастроли стартуют в Чикаго. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте музыкального коллектива.

Выступления должны были начаться в апреле, но были отложены в связи с тем, что вокалист Мик Джаггер перенес операцию по замене сердечного клапана.

В минувшую среду Джаггер разместил в "твиттере" видео, снятое в танцевальной студии. Семидесяти пяти летний певец продемонстрировал хорошую форму и судя по всему, активно идет на поправку.

Сообщается, что все запланированные ранее концерты состоятся. Кроме того, в программу добавлено выступление роллингов в Новом Орлеане. Тур завершится в Майами 31 августа.