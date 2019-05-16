Стоимость нефти растет

"Чёрное золото" дорожает уже третий день подряд на фоне обострения геополитических рисков на Ближнем востоке — инвесторы опасаются перебоев с поставками. В четверг стоимость нефти марки Brent превысила 73 долларов за баррель, а цена на западно-техасский сорт WTI преодолела отметку в 62 доллара.

В эксклюзивном интервью телеканалу Euronews министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш прокомментировал нападение на нефтяные танкеры в порту Фуджайра.

Ребекка Лафлин-Истхем, Euronews: "Пятая часть потребляемой в мире нефти проходит через Ормузский пролив. Это перевалочный пункт стратегического значения. Что вы ответите сырьевым и фондовым рынкам, которые сегодня обеспокоены ситуацией?"

Глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш: "Думаю, что проявления беспокойства — это нормально. Но рынки понимают, что страны Персидского залива уже испытали более чем достаточно потрясений. Подобные ситуации происходили и раньше, нашим ответом станет то, как мы справимся с этой ситуацией. И в данном случае, главный механизм — это деэскалация на разных уровнях, осторжные действия и политические инструменты. Все это необходимо сделать, потому что это послужит ответом не только в военной и политической сфере, но в области экономики".

Два саудовских нефтяных танкера, одно судно из Объединенных Арабских Эмиратов и одно из Норвегии подверглись в воскресенье нападению рядом с территориальными водами ОАЭ. Проводится расследование.