"Тоска" вернулась в Париж

О "Тоске" говорят, что эта опера бьет абсолютный рекорд по количеству исполнений в мире. Один из секретов ее театрального успеха - захватывающий сюжет, четыре смерти за три часа спектакля!

В Париже в ставшую знаковой постановку Пьера Оди в этом сезоне пригласили аргентинского тенора Марсело Пуэнте и австрийскую сопрано Мартину Серафин; им с блеском удалось раскрыть драматическую историю отношений певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадосси.

Мартина Серафин убеждена: "Пуччини опередил свое время в способах раскрытия эмоционального состояния героев... Там есть момент, когда начальник полиции, Скарпиа, требует: "Откройте двери!". Он хочет, чтобы женщина слышала как мучают ее возлюбленного. А потом вступает оркестр, а он продолжает требовать: "Еще сильнее, еще". Этот очень кинематографичный эпизод в опере. Что касается самой Тоски, то я считаю ее очень современной... Да, она крайне религиозна, но одновременно - какая она свободная! Она не замужем, у нее есть возлюбленный, она живет своей жизнью".

За дирижерский пульт в Париже на этот раз встал израильский маэстро Дан Эттингер: "Пучини - король веризма, - считает он. А веризм - это по сути реализм. Так вот, Пуччини пишет о реальных людях, о существующих местах и культуре".

Тенор Марсело Пуэнте убежден, что "Тоска" - одна из немногих опер, где представлена вся палитра человеческий эмоций и качеств: "Драма, страсть, предательство, ревность, интрига, мучения ... здесь, кажется, все оттенки эмоций сведены воедино".

Свобода любить приводит к необратимым последствия. Тоска убивает начальника полиции, который не останавливается ни перед чем, чтобы получить эту женщину.... Финал оперы трагичен. Тоска обманута, ей не удалось спасти возлюбленного.

Для Пуэнте заключительная ария его героя "В небе горели звезды" - символ настоящего прощания с жизнью: "Он в тюрьме, окружен солдатами. Он совершенно один и вот так прощается с миром".

Опера завершается сольной партией Тоски. По мнению Мартины Серафин, это - своего рода подарок композитора любимой героине: "Пуччини сделал своей героине подарок - он предоставил ей возможность закрыть оперу: в конце поет только она. Я сегодня пела и почти плакала, это было так мощно, так невообразимо: падает черный занавес и все! Ясно, что она умирает. Вы видите ее в другом измерении, она идет к свету".