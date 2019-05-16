Мон-Сен-Мишель вернули к истокам

_Аббатство Сен-Мишель - одна из главных достопримечательностей Франции - вновь обрело устойчивость крепости в бушующих волнах Атлантики благодаря многолетним работам по укреплению и реконструкции подступов к острову. _

Мон-Сен-Мишель - небольшой скалистый остров-крепость на северо-западном побережье Франции, место, где три реки впадают в воды Атлантики. Европейцы называют его "восьмым чудом света". Город на острове существует с 709 года, аббатство выстроено в готическом стиле, а дамба, связывающая Сен-Мишель с материком, была вовзедна в 19 веке. Ее появление неслучайно: здешняя бухта славится своими приливами и отливами, самыми сильными в Северном полушарии.

Однако с течением времени по мнению ученых, дамба стала вредить экосистеме. В результате было принято решение о реконструкции подступов к аббатству, как рассказала вице-председатель регионального совета Нормандии Мари-Аньес Пусьер-Вингбэк: "Мы планировали работы с прицелом на возвращение крепости ее островного положения. Она должна быть, как и в прежние времена, окружена морем, а не песком. Это наша первая задача. Вторая - улучшить условия для приезжающих сюда туристов".

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Ученые доказали, что старая дамба нарушала естественную циркуляцию вод в заливе: его стало заносить песком и илом, так что в конце прошлого века Сен-Мишель оказывался в положении острова лишь точечно, во время самых интенсивных приливов. Демонтаж дамбы стали первым этапом масштабной реконструкции. Теперь к замку ведет изящный мост, опирающийся на 134 несущих столба.

Уго Пуле, местный гид, водит туристов к аббатству несколько раз в день. Он рассказывает: "После реконструкции здесь произошло немало изменений: дно в бухте опустилось на 3-4 метра, таким образом, вода приходит гораздо быстрее. С двух сторон от нас течет река Куэнон. С учетом этого мы сокращаем время экскурсий, учитываем динамику приливов и отливов, в общем, выходим из положения".

Общая стоимость работ вокруг аббатства составила 184 миллиона евро, из них Франция выделила 85 миллионов, 21 миллион с лишним поступили по линии Европейской политики сплочения. На средства ЕС, была произведена часть работ по замене дамбы и оснащению участка новыми гидравлическими установками: старую дамбу заменили конструкцией с восемью воротами, она регулирует обмен воды между рекой и морем.

Рассказывает управляющий плотиной Роман Дезгюэ: "Старая плотина защищала от наводнений. новая тоже выполняет эту функцию. Но у нее есть еще одна важная миссия: способствовать очистке да на подступах к аббатству от ила и осадочных пород".

Реконструкцию дополнил и снос гигантских парковок на подступах к острову. Теперь добраться до аббатства по мосту можно на бесплатном шаттле, пешком или на лошади, в удобной повозке. За преобразованиями пристально следя энтузиасты, такие, как Мюриэль. Женщина признается: "Я никогда надолго не расстаюсь с Мон-Сен- Мишель. Возвращаюсь сюда регулярно, минимум раз в месяц".

До сегодняшнего дня Мон-Сен-Мишель остается важным паломническим центром. Аббатство внесено в список всемирного наследия ЮНЕСКО.