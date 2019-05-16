"Золотая карета" Карпентера

71-летний американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джон Говард Карпентер получил "Золотую карету". Эту награду ему присудила французская режиссерская гильдия за вклад в развитие кинематографа и творческие достижения. Церемония прошла в рамках Каннского кинофестиваля.

Джон Карпентер, режиссер: "Я все еще чувствую это таинство персистенции зрения, что позволяет мне создавать некую вселенную, рссказывать историю, которой затем сопереживают зрители в кинотеатре. Будь это устройство для демонстрации движущихся рисунков, проектор или цифровая проекция, на экране оживают персонажи. Аудитория переносится в мир мир света и тени. Я горжусь тем, что являюсь часть этого процесса. Спасибо вам от всего сердца".

Джон Карпентер не только режиссер, но признанный кинокомпозитор. Он написал, или был соавтором саундтреков ко многим своим картинам, в том числе к ленте "Хэллоуин".

Этот фильм ужасов, ставший впоследствии классикой жанра, принес славу Карпентеру и имел потрясающий кассовый успех. При бюджете в 325 тысяч долларов, сборы составили порядка 70 миллионов.

Картина "Туман", вышедшая в 1980 году, получила смешанные рецензии критиков. Кассовые сборы однако составили 21 миллион долларов при бюджете в один миллион.

"Побег из Нью-Йорка" с Куртом Расселом в главной роли также имел коммерческий успех и был благоприятно оценен критиками.

В 2018 году на экраны выходит "Хэллоуин" режиссера Дэвида Гордона Грина. Автор франшизы Джон Карпентер в этой картине выступил в качестве качестве композитора и исполнительного продюсера. Лента стала мегапопулярной и собрала более 254 миллионов долларов.