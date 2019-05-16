Марш протеста в "День катастрофы"

Рамаллах. Западный берег реки Иордан. В минувшую среду в полдень здесь звучала сирена ровно 71 секунду – по числу лет, которые палестинцы отмечают день «Накба» или «День катастрофы».

Каждый год 15 мая здесь проходят марши протеста с требованием положить конец блокаде сектора Газа и вернуть то, что ныне принадлежит государству Израиль. Возложив венок к могиле Арафата, палестинский премьер заявил: если план Вашингтона под названием «сделка века» по урегулированию конфликта ограничивает права палестинцев, то он будет отвергнут.

«Любое политическое решение, предлагаемое администрацией США или другой страной, которое может привести к ущемлению прав нашего народа на возвращение беженцев, на прекращение оккупации и создание Палестинского государства со столицей в Иерусалиме, будет отвергнуто президентом и всем палестинским народом» Мухаммед Штайе премьер-министр Палестины

Ровно год назад в ходе акций протеста против открытия американского посольства в Иерусалиме погибли более 60 палестинцев.

На этот раз день «Накба» прошёл относительно спокойно: несколько дней назад стороны договорились о прекращении огня. Однако без столкновений не обошлось. В ходе демонстраций на границе Газы пострадали десятки палестинцев.

«Народ Палестины этим маршем хочет донести до Израиля, что оккупация, блокада Сектора Газа и страдания его жителей должны быть прекращены. Мы будем бороться изо всех сил, будем и противостоять "сделке века", пока не придёт конец блокаде и не будет подтверждено наше право на возвращение и на Иерусалим». Фаузи Бархум представитель группировки «ХАМАС»

День «Накба» - это день памяти о массовом исходе палестинских арабов в 1948 году, в результате которого после провозглашения государства Израиль, сотни тысяч людей покинули свои дома.

Сегодня только на Ближнем Востоке насчитывается около пяти миллионов палестинских беженцев.