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"Человек-невидимка" в Милане

"Человек-невидимка" в Милане
 Мария Горковская 
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Художник Лю Болин растворяется в своих работах. В прямом смысле слова. Задумка создать цикл фотографий "Спрятаться в городе" родилась в 2005 году, когда, по решению местных властей, был уничтожен международный художественный лагерь в Пекине. Лю Болин потерял свою мастерскую и задумался о душах - мест и предметов, с которыми может себя идентифицировать человека.

"Зачем мне все это? Я постоянно себя об этом спрашиваю. Я размышляю о вещах, которые сотворил человек, и хочу найти связь между людьми и тем, что они делают", - говорит художник.

Взаимодействие субъектов и объектов власти, противоречия между прошлым и настоящим, человек как часть единого целого. Об этом и не только заставляют задуматься работы "художника-невидимки". Его выставка проходит до середины сентября в миланском Музее культуры.

 

 

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