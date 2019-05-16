Фракция "За свободу и прямую демократию"

«Вкратце из Брюсселя» о евроскептиках:

Очередная передача посвящена евродепутатам, которые заседают в Брюсселе и Страсбурге, принимают важные для ЕС решения, получают за это зарплату и агитируют против Евросоюза.

У фракции «Европа за свободу и прямую демократию» (ЕСПД) есть вожак, готовый в любую погоду, в любом месте, в любых условиях сражаться за независимость Лондона от Брюсселя и за роспуск Евросоюза. Найджел Фараж стал евродепутатом в 1999 году.

«Сейчас в этом парламенте больше евроскептиков, чем когда-либо, и многие из них не хотят более тесного союза, не поклоняются европейскому флагу и гимну, они хотят современной Европы, где мы сможем торговать вместе, сотрудничать и взаимно уважать друг друга, - говорил Фараж после переизбрания в 2014 году. - И я скажу федералистам: пусть моё присутствие вас не слишком раздражает, потому что через 5 лет меня здесь не будет. "

Но Соединённое королевство до сих пор не вышло из ЕС, и чтобы добиться этой своей цели, Фараж продожил кампанию во главе новой национальной партии “Брексит”, пусть и неохотно:

«Я не должен быть здесь, вас не должно быть здесь. Ничего из всего этого не должно происходить. Мы должны были покинуть Европейский Союз. Но я буду проклят, если после 25 лет борьбы за это сойду со своего пути я позволю политиканам делать это с нами ".

«Европа за свободу и прямую демократию» закончила последний парламентский срок с 42 евродепутатами. Чтобы участвовать в каждых дебатах и обрести все другие права, фракция должна как минимум иметь 25 членов от 7 стран. Так что фаражевцы нуждаются в подкреплении.

Пока 18 из них — британцы, 14 итальянцы, 6 французы и по одному из Польши, Литвы, Германии и Чешской республики.

ЕСПД стремится предотвратить создание европейского супергосударства, вывести из обращения единую валюту, вернуть власть из центра в национальные столицы. Фракция поддерживают движения, выступающие против истеблишмента, такие, как “жёлтые жилеты» во Франции, которое прибегает к насилию и вандализму.

«Нынешний финансовый порядок жесток, хотя и прикрывается маской демократии, - говорит член ЕСПД Флориан Филпотт. - Власть ставит против себя собственное население, обрабатываег его сознание и создаёт государство рабов».

Эту фракцию поддерживает популистское «Движение 5 звёзд», ставшее партнёром в итальянской правящей коалиции. Оно рассчитывает, что совместные усилия принесут большие плоды:

«В Европе мы выйдем за пределы правого и левого толка, наш охват будет шире, чем от крайне правых до крайне левых партий, - говорил вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо. - Левые предали население, правые предали бизнесменов, а мы станем главными игроками и ведущей силой в новом Европарламенте».

Однако примкнуть к ЕСПД не торопятся французские евроскептики, которые не во всем разделяют её идеологию и находятся с некоторыми из её лидеров в личных конфликтах. Движение Марин Ле Пен "Национальное объединение" предпочитает быть во фракции «Европа наций и свобод» и взаимодействовать с правящей в Италии партией «Лига».

А сами националисты из ЕСПД во главе с Фаражем ставят превыше всего интересы собственных наций, а значит им, по определению, трудно найти общий язык и объединиться.