Трамп просит ФРС о помощи в торговой войне

Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему помочь США выиграть торговую войну с Китаем. Американский президент предлагает ФРС принять те же меры, на которые, по его мнению, пойдет Пекин, чтобы защитить свою экономику. "Китай будет закачивать деньги в свою систему и, вероятно, как всегда, снизит процентные ставки", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Этот пост появился вскоре после того, как Пекин объявил о повышении пошлин на американские товары на сумму в 60 млрд долларов. Таким образом Китай ответил на решение США увеличить пошлины на китайские товары на сумму в 200 млрд.

"Каждый раз, когда вводятся новые пошлины, наши рыночные показатели идут вниз. То же самое происходит в Китае. Это говорит о том, что люди, которые вкладывают свои капиталы, считают все эти пошлины невыгодными для обеих сторон", - говорит преподаватель экономики Колумбийского университета Джеффри Сакс.

В июле прошлого года Дональд Трамп ввел 25%-ые пошлины на продукцию из Китая стоимостью в 50 млрд долларов, Пекин ответил зеркально. В сентябре Вашингтон обложил 10%-ыми пошлинами товары еще на 200 млрд долларов.