Путин: "Россия — не пожарная команда"

В Сочи состоялись переговоры президентов Австрии и России. Александер Ван дер Беллен назвал беседу с Владимиром Путиным открытой и деловой.

Отвечая на вопросы журналистов о ядерной сделке с Ираном, российский лидер отметил, что выход из договора не выгоден Тегерану. По словам Путина, "Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит".

Президент РФ Владимир Путин: "Я сейчас скажу недипломатическую вещь, которая, может быть, ранит ухо наших европейских друзей. Американцы вышли из сделки, договор разрушается, европейские страны ничего не могут сделать для его спасения, не могут реально работать с Ираном, чтобы компенсировать потери в экономической сфере. Но как только Иран сделает первые шаги в ответ, сам заявит о том, что откуда-то выходит, назавтра все забудут, что инициаторами разрушения были США, и вина за все будет возложена на Иран".

Россия — не пожарная команда, мы не можем всё подряд спасать, что от нас в полной мере не зависит Владимир Путин президент РФ

Александр Ван дер Беллен, в свою очередь, сказал: "С европейской точки зрения, особенно провокационным я считаю тот факт, что США после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий приняли санкции против Ирана и параллельно сказали, что все европейские компании, которые будут продолжать сотрудничество с Ираном, тоже будут наказаны".

Президент Австрии также заявил, что во время переговоров была затронута тема взаимоотношений России и Евросоюза. Он подчеркнул, что Австрия привержена принципу единства ЕС и поддерживает санкции против России. Владимир Путин отметил, что Россия готова искать компромиссы с Европой, но не за счет своих фундаментальных национальных интересов.