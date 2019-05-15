Мик Джаггер отжигает

Есть еще порох в пороховницах. Мик Джаггер, который всего месяц назад перенес операцию на сердце, решил успокоить своих фанатов. Фронтмен Rolling Stones выложил в соцсетях видео, на котором исполняет свои фирменные танцы.

В конце марта участники группы сообщили, что вынуждены отложить гастрольный тур по США и Канаде из-за ухудшения здоровья Джаггера. В начале апреля 75-летнему музыканту сделали операцию по замене сердечного клапана. В официальном заявлении музыкант тогда сказал: "Терпеть не могу подводить наших поклонников. Я огорчен тем, что придется отложить тур. Надеюсь, что скоро вернусь на сцену".

Концертный тур под названием No filters ("Без фильтров") стартовал в Германии в сентябре 2017 года. За это время музыканты заработали более 230 миллионов долларов. На концертах легендарной рок-группы побывали полтора миллиарда человек. Гастрольный тур Rolling Stones стал одним из самых коммерчески успешных в прошлом и позапрошлом годах.