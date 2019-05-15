Гризманн прощается с "Атлетико"

Французский нападающий Антуан Гризманн официально объявил, что покинет мадридский "Атлетико" в конце этого сезона. Форвард записал видеообращение к болельщикам клуба, в котором рассказал о своем скором уходе и поблагодарил всех за поддержку.

Антуан Гризманн: "Я принял решение уйти, увидеть другие вещи, испытать другие проблемы. Мне было трудно принять такое решение, но я чувствую, что мне это необходимо. Я хотел поблагодарить вас за всю ту любовь, которую вы дарили мне в течение пяти лет, когда я выиграл мои первые кубки, мои первые важные трофеи в клубе. Это были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить".

Несмотря на то, что футболист не сообщил, где он будет играть дальше, испанские и французские СМИ называют два клуба, в один из которых, возможно, Гризманн перейдет - это "Барселона" и ПСЖ.