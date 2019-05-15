Аккерман выиграл 5 этап "Джиро"

Немецкий велогонщик Паскаль Аккерман выиграл пятый этап многодневки "Джиро д'Италия". 140 километров под проливным дождем он проехал за 3 часа 15 минут и 44 секунды. Такое же время показали колумбиец Фернандо Гавирия-Рендон и француз Арно Демар, но в итоге победа досталась Аккерману благодаря временным бонусам.

Из-за травмы с дистанции сошел голландец Том Дюмулен, победитель "Джиро д'Италия" 2017 года. На предыдущем этапе он упал и повредил колено. Несмотря на травму он вышел на старт пятого этапа, но вскоре принял решение сняться с соревнований из-за слишком сильных болей.

После пяти этапов общий зачет по-прежнему возглавляет словенец Примож Роглич. Вторым идет британец Саймон Йейтс. Замыкает первую тройку итальянец Винченцо Нибали.

В четверг велогонщики пересекут Италию с запада на восток. Стартуют они в городе Кассино в регионе Лацио, а финиширует в Сан-Джованни-Ротондо в области Апулия. В общей сложности гонщики проедут более 230 километров. На этом пути участникам "Джиро" нужно будет преодолеть подъем второй категории на Коппа Казаринелле.