Озеро Карла, красота которого была воспета греческим поэтом Гомером, вернулось к жизни. В 1960-х годах уникальная экосистема озера была разрушена из-за культивации почв под сельское хозяйство. Власти Греции потом сожалели об этом решении, но не могли восстановить озеро, расположенное в регионе Фессалия. Общая стоимость проекта по спасению экосистемы составила 245 миллионов евро.

Пантелис Сидиропулос, глава местного управления: "Природа отблагодарила нас. Сюда вернулись 180 видов птиц и 14 видов рыб. Можно сказать, что мы добились экологического восстановления территории. Это было одной из главных целей проекта".

Качество жизни в двух близлежащих деревня Ризомилос и Стефановикио значительно улучшилось, особенно для фермеров. До этого им приходилось орошать поля водой из подземных источников, что привело к экономическим потерям и экологическому ущербу.

Фермер Арис Мараноглу: "Этот успех мы воспринимаем с большим волнением, потому мы что выросли, глядя на фотографии наших бабушек и дедушек на фоне озера Карла. Сегодня водные ресурсы используются рационально. Это самое важное. И это повысило нашу конкурентоспособность на рынке".

Местные жители говорят, что обязательно проголосуют на выборах в Европарламент, чтобы выразить свою благодарность.

Фермер Илиас Иоанну: "Конечно, эти результаты положительно повлияли на наше решение принять участие в европейских выборах. Есть и другие факторы: мы, фермеры, можем продолжать работу благодаря Евросоюзу и европейским субсидиям".

Деревня Каналия, которая находится в нескольких километрах от берега, когда-то процветала благодаря рыболовству, но опустела после того, как озеро обмелело. Теперь люди надеются, что прежние времена вернутся

Говорят жители деревни: "Если скажут, что можно ловить рыбу в озере, то я буду первым, кто это сделает. У меня до сих сохранились мои лодки и сети. Рыбы было много, было тяжело вытягивать сети из воды".

"Я пойду голосовать, потому что считаю, что это нужно сделать. Европейский союз нам во многом помогает. Я уверен, что голосовать нужно. Решил ли я, за кого голосовать? Конечно".

За развитием проект следил губернатор региона Фессалия Костас Агорастос. Проект стал моделью европейских программ, сочетающих в себе меры по защите окружающей среды и экономическому развитию, в основном за счет поддержки сельского хозяйства и туризма.

"Не было бы никакого проекта без участия Европейского союза. Эта революция принесла свои плоды. Она изменила жизнь людей, они воспринимают проект как священный дар. К тому же, это крупнейший в юго-восточной Европе проект по защите окружающей среды".

Теперь здесь действует музей, а с помощью образовательной программы местные жители узнают о важности сохранения экосистемы озера.