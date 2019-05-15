Посол Ливии в ЕС: "Мы будем защищаться"

Диалог с Ливийской национальной армией возможен, но только в том случае, если силы под командованием Халифы Хафтара отступят назад. Об этом в интервью Euronews заявил посол Ливии в Евросоюзе Хафез Каддур.

В понедельник с главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем встретилась Федерика Могерини. Глава европейской дипломатии призвала стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ЕС настаивают на том, что правительство Сарраджа и Ливийская национальная армия должны вступить в контакт с ООН.

Пока агрессия продолжается, мы будем защищаться. Мы готовы возобновить общение, вернуться к политическому диалогу. Но, соответственно, агрессор должен вернуться на свои позиции, откуда он начал наступление. Мы делаем лишь одно - мы защищаем город, правительство и политическое соглашение Хафез Каддур Посол Ливии в ЕС

"Наступление Ливийской национальной армии на Триполи и последующая эскалация ситуации внутри и вокруг столицы представляет угрозу международному миру и безопасности", - говорится в документе, который был опубликован в понедельник на сайте Евросовета. В нынешних условиях Саррадж рассчитывает на поддержку европейских лидеров. На прошлой неделе он встретился с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Джузеппе Конте.

Мы будем требовать гарантий, потому что международное сообщество всегда нам говорило, что никто не нападет на Триполи. Но эти обещания ничего не дали. За 10 дней до конференции ООН агрессор подошел к Триполи и атаковал столицу. Если говорить о перемирии, то необходим кто-то, кто дал бы соответствующие гарантии на международном уровне. Это может быть ООН, ЕС или какая-либо другая сила Хафез Каддур Посол Ливии в ЕС

О наступлении на Триполи Хафтар объявил в начале апреля. По словам самого фельдмаршала, цель его операции – освобождение ливийской столицы от террористов.