Посол Ливии в ЕС: "Мы будем защищаться"

Диалог с Ливийской национальной армией возможен, но только в том случае, если силы под командованием Халифы Хафтара отступят назад. Об этом в интервью Euronews заявил посол Ливии в Евросоюзе Хафез Каддур.
В понедельник с главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем встретилась Федерика Могерини. Глава европейской дипломатии призвала стороны прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. В ЕС настаивают на том, что правительство Сарраджа и Ливийская национальная армия должны вступить в контакт с ООН.
"Наступление Ливийской национальной армии на Триполи и последующая эскалация ситуации внутри и вокруг столицы представляет угрозу международному миру и безопасности", - говорится в документе, который был опубликован в понедельник на сайте Евросовета. В нынешних условиях Саррадж рассчитывает на поддержку европейских лидеров. На прошлой неделе он встретился с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Джузеппе Конте.
О наступлении на Триполи Хафтар объявил в начале апреля. По словам самого фельдмаршала, цель его операции – освобождение ливийской столицы от террористов.