Венецианская Биеннале: о "жизни в эпоху перемен"

На полгода - вплоть до 24 ноября - Венеция в очередной раз стала Меккой современного искусства: здесь стартовала 58 Биеннале. Грандиозный смотр художников со всей планеты проходит под лозунгом "Не дай вам бог жить в эпоху перемен!". Фраза, которую приписываю Конфуцию, звучит как предупреждение или проклятие, отражая тревоги и риски любой перестройки. На Биеннале речь идет о сегодняшней - перестройке в политике, мировоззрении, ценностной парадигме.

Искусство становится свидетелем и сотворцом современности. Подробнее об этом нам рассказывает куратор БиенналеРальф Ругофф: "Думаю, в этом году мы прежде всего выставляем день сегодняшний, пристально всматриваемся в эпоху, в которой живем. День сегодняшний - логическое продолжение нашей истории, он не появился из ниоткуда. И нам пока неясно, к какому будущему он нас приведет. Нынешняя Биеннале - это реакция художников на то, что происходит вокруг".

Среди самых посещаемых на сегодня - французский и британский павильоны. В последнем представлены работы Кэти Уилкс из Северной Ирландии, воспевающей эстетику деформации и потерь.

Еще одна яркая работа - Barca Nostra Кристофа Бюхеля: это обломок судна, затонувшего у берегов Ливии в 2015 году. Художник представляет судно как гигантскую братскую могилу.

Ральф Ругофф комментирует работу так: "Именно художник сделал этот объект предметом искусства, преломил угол зрения. Художники вновь и вновь заимствуют сюжеты, предметы в реальном мире. В данном случае художника потрясло трагическое событие. Его работа заставляет задавать вопросы".

Вопросы, которые задает польский художник Роман Станчак, связаны с еще одним крушением, на этот раз авиационным. Художник вспоминает о катастрофе, в который погиб бывший президент Польши Лех Качинский: "В моей инсталляции зашифровано множество метафор, кодов, они апеллируют к чисто польскому социо-кульутрному контексту, но понятны и представителям любого другого общества. Да, они универсальны. Я хотел представить в своей работе модель мира, в котором мы живем, показать внутренние искания в нем человека. В эпоху технологических прорывов мы по-прежнему опираемся на инстинкты".

Биеннале этого года отмечена активным присутствием женщин. В павильоне Южной Кореи представлены работы трех художниц, которых интерпретируют сюжеты на стыке современности и традиций. Сирен Эун Юнг Тунг рассказывает: "Современность вовсе не так уже современна, в ней переплавлены традиции, опыт. Просто сегодня мы их интерпретируем чуть иначе. Здесь, в Венеции, традициям уделяется особое внимание, для нас это отличная выставочная площадка".

На Биеннале художники приходят в одиночку или объединениями. Например, свои работы привезли номинанты Future Generation Art Prize. Это - первая международная награда для художников до 35 лет, учрежденная киевским Фондом Виктора Пинчука.

Работы молодых художников размещены в величественном "палаццо" 16 века, что, по мнению арт- - директора Центра Пинчука и куратора премии в рамках Биеннале Бьорна Гельдхофа, "дает очень интересную перспективу: сосуществование радикального поиска, современных решений и глубоких традиций в искусстве".

Победителем премии фонда Пинчука в этом году стала литовский мастер Эмилия Шкарнулите с ее видеопреоктом, реализованном на стыке документалистики и художественного видео. Работа посвящена литовской АЭС, сестре злополучный станции в Чернобыле. Победительница так определяет сферу своих художественных интересов: "Меня интересует археология будущего, я смотрю на эти оставляемые человеком шрамы, зарубки через призму научного прогресса и мифологию Холодной войны".