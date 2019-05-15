Апрельские тезисы

Апрель этого года оказался вторым самым теплым за историю наблюдений: на большей части планеты температура была выше средней.

В Иране и в других регионах Ближнего Востока нетипично влажная весна привела к наводнениям. А в Юго-Восточной Сибири, в Центральной и Восточной Европе было суше, чем обычно.

Высокая температура и дефицит осадков - такие метеоусловия увеличили вероятность возникновения пожаров, охвативших Забайкалье, а также часть Швеции и Великобритании.

Второй разрушительный циклон за 8 недель обрушился на Мозамбик. Там погибли десятки людей, более 20 тысяч остались без крова.

Таяние ледяного покрова планеты, увеличение объема воды в мировом океане продолжаются, угрожая безопасности прибрежных сообществ.

За последние 25 лет глобальный уровень моря повысился примерно на 8 сантиметров.