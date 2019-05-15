Провинция Бенгела "вывезет" экономику Анголы

На протяжении столетий провинция Бенгела считалась экономическим локомотивом Анголы. Сегодня этот состав набирает скорость, открывая новые горизонты перед инвесторами. Такой рывок стал возможным благодаря запуску здесь обновленной железной дороги, она соединяет порт Лобиту с богатыми ископаемыми регионами на юге континента. В помощь бизнесу - и новый аэропорт Катумбела, важная составляющая делового ренессанса в этой части страны.

Современный комплекс рассчитан на более чем двухмиллионной пассажиропоток; часть аэропорта выстроена с прицелом на грузоперевозки. Директор Арминдо Шамбассуко показывает и рассказывает: "У нас здесь обеспечены удобные транспортные стыковки - железнодорожные развязки, услуги по доставке в порт, обслуживание грузов для авиаперевозок. Мы делаем свой вклад в развитие авиатранспорта как на национальном, так и на международном уровнях".

Одной из главных отраслей в регионе остается сельское хозяйство. Нашего собеседника здесь прозвали "Королем бананов". Отец Мануэла Монтейро основал семейный бизнес, имея в распоряжении лишь трактор. Сегодня в активе хозяйства - скот, банановые плантации, производство приправ; отдельная ветвь бизнеса - продажа семян и агрохимической продукции. И все это - на площадки в 100 гектаров. "Король бананов" лично следит за каждым участком работ: "Мы сейчас начинаем собирать и упаковывать бананы. Как вы знаете, провинция Бенгела в этом плане очень перспективна. Мы повышаем квалификацию, хотим начать экспортные поставки... Почему в в регион стоит инвестировать? Здесь отличные условия для предприятий, вы не находите? У нас тут железная дорога, аэропорт, порт. Экономическая ситуация наконец стабилизируется. Так что да, само время вкладывать сюда деньги."

По мнению "Короля бананов", для некоторых отраслей перспективы роста очевидны, другим предстоит над этим поработать: "В Бенгеле у нас три ключевых отрасли: рыболовецкий промысел, сельское хозяйство и туризм. Так вот, у туротрасли потенциал огромен".

Город Бенгела и окрестности привлекательны для отдыхающих . Многокилометровые песчаные пляжи, места, отведенные для спортивной рыбалки, многочисленные бары и рестораны.... Местную архитектуру отличает смесь колониального стиля и современных решений. Бенгелу жители называют "городом красных акаций". Тех, кого привлекает спорт, наверняка заинтересует стадион, построенный к Кубку африканских наций в 2010 году.

Иностранные инвестиции, приходящие в провинцию, открывают новые горизонты перед рыболовецкой отраслью. В секторе обостряется конкуренция между крупными промысловыми группами и малыми семейными компаниями. Специализация фирмы Vimar & Filhos - улов и консервирование сардин и скумбрии.

Нати Виегаш, одна из ведущих менеджеров предприятия уточняет: "В нашем распоряжении сегодня - 8 судов, они в совокупности рассчитаны на 60 тонн. На нашей производственной площадке мы можем организовать хранение 2 тысяч тонн рыбы, можем еще заморозить до 400 тонн. Мы - частное предприятие со штатом в 600 человек... Нашей стране нужны дополнительные иностранные инвестиции, но и с притоком капиталов из-за рубежа Ангола должна сохранять свою самобытность. Думаю, инвестиции нужны прежде всего для создания здесь рабочих мест, стимулирования роста. Ангола - многообещающая страна".