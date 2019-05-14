Межнациональные кандидаты

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Его необычное лицо, нестандартные манеры и подозрительная фамилия хорошо знакомы по всей Европе. Но бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис изумил многих, когда объявил о намерении баллотироваться на Европейских выборах в Германии. И он такой не один.

Целый ряд политиков выдвинули свои кандидатуры в неродных странах. Так, итальянец Сандро Годзи, служивший в левом правительстве Маттео Ренци, вступил в партию французского президента Эммануэля Макрона «Вперёд, республика!»:

«У нас не может быть европейской демократии, если у нас нет европейских транснациональных политических сил, - говорил Годзи. - Нас здесь 6 граждан Европы, кандидатов с национальностью, отличной от французской. Это яркое воплощение идеи политики без границ ».

Среди трансграничных кандидатов - новые лица с известными фамилиями. Это например, француз Николя Барнье, сына переговорщика Еврокомиссии Мишеля Барнье. Его пригласил вступить в либеральную партию Бельгии премьер-министр Шарль Мишель. Барнье-младшему остается расположить к себе бельгийских избирателей, которые едва его знают:

«Конечно, я остаюсь французом, но можно быть патриотом своей страны и европейцем, это две совместимые концепции, - говорит Николя Барнье. - Нужно иметь в виду, что на европейских выборах голосуют скорее за проект, чем за личность. Что касается моей фамилии: она у меня такая же, как у моего отца. Но у него свои обязанности, в у меня свои».

В нынешнем составе Европарламента только 4 депутата были избраны за пределами своих стран. На выборах 2019 года по-прежнему не будет межнациональных списков, но в них участвует не менее 20 трансграничных кандидатов, в том числе бывший еврокомиссар из Голландии Нели Крус, присоединившаяся к фламандским либералам.

Сотрудник Фонда имени Робера Шумана считает, что пока они — только символ европейской политической интеграции, и без реальной власти.

«Мало кто из этих трансграничных кандидатов поднялся на верх избирательных списков в чужих странах, - сказал Эрик Морис. - Слишком мало их станут законодателями, чтобы оказывать внияние на политику изнутри и привнести нечто ценное в работу Европарламента».

С идеей трансляционных списков выступил президент Франции, но она была положена в долгий ящик, когда Великобритания решила-таки проводить у себя выборы в Европарламент. Но если после «брексита» места британских депутатов нужно будет перераспределить среди посланцев из других стран, у Макрона будет больше шансов создать межнациональный парламентский корпус.

Что если беженец - преступник?

Европейский Суд подтвердил право членов ЕС отказывать в предоставлении убежища иностранцам, которые совершили серьёзные преступления в странах своего происхождения. Вместе с тем беженцы, имещие реальные основания опасаться преследования на родине, по-прежнему должны пользоваться защитой в соответствии с Женевской конвенцией, и не могут быть депортированы.

Поводом для такого решение судей в Люксембурге послужили три случая в Бельгии и Чешской республике.

Учёт сверхурочных часов обязателен

Государства-члены Евросоюза должны требовать от своих работодателей постоянного и точного учёта продолжительности трудового дня. Об этом распорядился главный суд ЕС, узнав, что не регистрируется более половины сверхурочных часов, которые проводят служащие Deutsche Bank в его отделениях в Испании.

Такой учёт не обязателен по испанскому закону, но он закреплён в Директиве ЕС о рабочем времени как одно из фундаментальный прав всех граждан Союза.

Только Неймару принадлежит "Неймар"

Только бразильский футболист Неймар может называться "Неймаром". Регистрация такой торговой марки для кого-то или чего-то ещё недействительна. Такое решение Европейского ведомства интеллектуальной собственности в Аликанте подтвердил Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге.

Они рассматривали жалобу на одного португальца, который в 2013 году начал продавать одежду и обувь с ярлыком "Неймар".