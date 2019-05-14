Рекордная жара в Поволжье

Истина - в воде: она помогает этим маленьким жителям Самары справиться с аномальной жарой. Вот уже который день она держится в Поволжье и на Южном Урале, оказавшимся во власти антициклона.

В Самарской области побиты температурные рекорды - такой жары в мае не было лет 30. Столбики термометров поднялись в минувшие выходные до 32,4 градусов, на 10 градусов больше среднего показателя для этого времени года.

В ожидании холодного фронта с север-запада, который, по прогнозам синоптиков, должен принести к середине недели ливневые дожди, самарцы проводят свободное время на берегу Волги.