Фестиваль кукольных театров в Лиссабоне

Все куклы в гости к нам! Лиссабон превратился в одну огромную сценой, на которой десятки кукольных театров из разных стран дарят взрослым и детям свои представления: в столице Португалии проходит 19-й Международный фестиваль театров кукол и анимационных спектаклей FIMFA. Он продлится до 26 мая.

В ярком празднике принимают участие артисты и режиссёры из девяти европейских стран, приехали также гости из США, Ирана и Мозамбика. Их персонажи - не только традиционные куклы, но и анимационные персонажи. В спектаклях используются и фотография, и видеозаписи. Фестиваль славится новаторскими проектами, которые прекрасно вписываются в установившиеся традиции, хранят их и развивают.

Директор фестиваля FIMFA Луиш Виейра :

"Кукольный театр - это театр особенный, - говорит директор фестиваля FIMFA Луиш Виейра. - В отличие от, скажем так, театра актёров, этот театр требует активного участия зрителя. Кукловоды на самом деле не должны делать много, они должны создавать магию иллюзии, они должны создавать ощущение, что что-то должно произойти. Остальное делает публика. Шоу создаёт сама аудитория. Именно зрители выходят на сцену своего воображения, своих историй. Это захватывающе!"

Спектакли основной программы фестиваля проходят на лучших сценах Лиссабона - в замке Святого Георгия (Каштелу де сан Хорхе), муниципальном театре Сан Луис, в Театре Баррио, в национальном Музее театра и танца. Но праздник выплескивается и на улицы: впервые в Лиссабон приехали "Гигантские марионетки Мозамбика". Эта труппа молодых мозамбикских художников и артистов специализируется на организации уличных шоу с участием созданных ими кукол. Для таких спектаклей нужен простор, и сценой для них на этот раз стали площади Лиссабона.