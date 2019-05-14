Спад промышленного производства в еврозоне

Объём промышленного производства в странах еврозоны сократился в марте на 0,3% па сравнению с февралем. В годовом выражении спал составил 0,6%.

В крупнейшей экономике ЕС Германии после двухмесячного снижения показатель в марте увеличился на 0,4%. Между тем во Франции и Италии в марте продолжилось сокращение выпуска промышленной продукции.

Спад обусловлен сокращением производства товаров крактовременного пользования, таких как продуктов питания и зубной пасты на фоне падения розничных продаж

Самый заметный рост отмечен в Ирландии — на 22,1%. Польше (8%) и Венгрии (7,9%).