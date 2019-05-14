Карапас - победитель 4-ого этапа "Джиро"

Эквадорец Ричард Карапас– победитель четвертого этапа веломногодневки "Джиро д'Италия". Участник команды Movistar преодолел 235 километров от Орбетелло до Фраскати за 5 часов 58 минут и 17 секунд. За первые три дня эквадорцу не удавалось войти даже в десятку.

Второй результат показал австралиец Калеб Эван, тройку лучших замкнул итальянец Диего Улисси.

В общем зачете лидерство сохраняет словенец Примож Роглич, выигравший самый первый этап. Следом за ним с отставанием более чем в 30 секунд идут британец Саймон Йейтс и итальянец Винченцо Нибали.

В среду велогонщики выйдут на старт преимущественного равнинного 5-ого этапа. Соревнования пройдут в регионе Лацио недалеко от побережья Тирренского моря. Участникам предстоит преодолеть 140 километров от Фраскати до Террачины.