Де Росси прощается с "Ромой"

"Чао, Рома!" Даниэле де Росси прощается с командой, за которую он выступал 18 лет. Футболист покинет клуб по окончании сезона. Последний раз в форме римской команды капитан появится во время домашней игры против "Пармы" через две недели. При этом, как говорят в руководстве клуба, 35-летний де Росси пока не планирует вовсе завершать футбольную карьеру, он продолжит выходить на поле, но уже в составе другой команды – какой именно, пока неизвестно.

По словам самого де Росси, он хотел провести в своем родном клубе еще один-два сезона, но с ним отказались продлевать контракт.

К "Роме" полузащитник присоединился в 2000 году, еще будучи подростком. За римский клуб де Росси провел более 600 игр и забил за это время 63 мяча. В составе "Ромы" де Росси завоевал два кубка Италии и один Суперкубок страны.