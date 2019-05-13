Центр Ле Корбюзье открыт

Центр Ле Корбюзье в Цюрихе вновь принимает посетителей. Реставрация знаменитого швейцарского "кубика Рубика", одной из площадок Музея Дизайна, продолжалась два года. Первая выставка в обновленном здании посвящена его создателю - пионеру архитектурного модернизма Шарль-Эдуару Жаннере-Гри, более известному как Ле Корбюзье.

"Цюрих имел огромное для него значение. Здесь жили Ханс Гирсберген, издатель многих его книг, Хайди Вебер, владелица его галереи, которая в итоге и построила это здание. В то же время, в Цюрихе архитектора ждало и немало разочарований. Его проекты выигрывали многие конкурсы, но построены так и не были", - говорит Кристиан Брендле, директор Музея дизайна.

Центр - последний проект Ле Корбюзье. Здание возведено в 1967 году - уже после смерти мастера.

Сталь, стекло, цветные эмалированные панели. Детали изготовлены на заводе и собраны при помощи 20 тысяч болтов. При проектировании Центра архитектор использовал Модулор - собственную систему "гармонических пропорций, соразмерных масштабам человека".

"Фактически это и есть его наследие. Модулор, сборные конструкции, полихромная гамма. В этом здании есть все, чем знаменит гениальный архитектор", - отмечает Брендле.

Настоящее произведение искусства, Центр включен в список швейцарского архитектурного наследия национального значения.