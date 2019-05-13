"Евровидение": между концертом и бойкотом

Во вторник, 14-го мая, в Тель-Авиве начинается первый полуфинал ежегодного песенного конкурса "Евровидение". Уже заработала фан-зона, называемая "Евродеревней".

"Евродеревня" - это почти шесть гектаров, там разместились четыре гигантских экрана для трансляции выступлений.

В то же время раздаются призывы к бойкоту состязания, манифестации протеста провели сторонники Палестины.

Правоохранительные органы приведены в состояние повышенной готовности, их сотрудники будут на протяжении всей недели патрулировать районы проведения мероприятий. Сообщается, что запрещен проезд на электрических велосипедах и даже внос батарей для электрических видов транспорта.

Второй полуфинал должен состояться в четверг, 16-го мая.

15 мая отмечается "день Накба", "день катастрофы палестинского народа", власти Израиля полагают, что возможны беспорядки.