Межднародных карикатуристов волнуют экология и Трамп

Мы можем обдумывать их, смеяться, плакать... "Они" - это рисунки, выставленные в рамках конкурса “Карикатура в мировой прессе”(World Press Cartoon) в португальском городе Калдаш-да-Раинья

Выставка открылась 4 мая, сразу после церемонии награждения победителей по итогам 2018 года. Который, как отмечает жюри, прошел под знаком усиления экологической проблематики.

Антонио Антунеш, карикатурист и директор конкурса, рассказывает: "Загрязнение планеты, экологическое здоровье, глобальное потепление - это все разные стороны одной медали. Карикатура отражает озабоченность СМИ этими проблемами. Разумеется, в конкурсе этого года показана и "нестареющая классика" - карикатуры на Трампа, Путина ввиду их огромной роли в политической повестке дня".

....Гран-Прри и чек в 10 тысяч евро в этом году на конкурсе выиграл дуэт Хавьера Карбахо и Сары Роха. Жюри признало лучшей их карикатуру на Башара Асада.

Сара Роха уточнила, что такой - в четыре руки! - формат работы в сатирическом рисунке непривычен: "Это необычно. Как правило, художники трудятся в одиночку, но нам нравится рисовать вместе, мы уже работали сообща над другими проектами. Именно на эту карикатуру у нас ушло много времени. Мы старались, так как персонаж интересует нас лично".

Сирия, убитый в Турции саудовский журналист Джамаль Хашогги, проблема миграции, выборы Болсонару в Бразилии, "брексит" - эти темы в их сатирическом преломлении всесторонне раскрыты участниками конкурса, которые привезли на смотр 900 карикатур из 68 стран мира. Отбор осуществляется международным жюри в нескольких категориях.

В категории "Редакционный рисунок" первое место получила карикатура о Кубе. Ее автор, Рамсес, рассказывает о замысле так: "В контексте происходящих там изменений у меня родилась идея поместить Кубу в гараж, в своего рода мастерскую : люди там вовсю работают, они еще не закончили, работы хватит на много поколений! Но все очень стараются, всем нужен результат - улучшение, обновление нашего любимого Острова Свободы".

2018 год - это не только политические проблемы. Скандал вокруг педофилии в церкви, рост компьютерной зависимости, сумасшедший ритм современной жизни - художники охотно брали эти темы на карандаш. В категории "Юмористическая графика" жюри наградило мексиканского художника Болигана ( Boligán) за ироничную работу Recharge ("Перезарядка"), в которой обыгрывается тема таких необходимых для каждого пауз. Художник поясняет: "Это рисунок,- юмор в чистом виде, он отражает общественную ситуацию, в которой мы сегодня живем. Я пытаюсь сравнить человека с технологией, с мобильными телефонами, например: даже им нужны паузы на подзарядку. Я человек и я тоже нуждаюсь в этом!"

По итогам конкурса в культурном центре Калдаш-да-Раинья работает выставка карикатур и сатирической графики: отобраны без малого три сотни работ. Увидеть их можно до 28 июля.