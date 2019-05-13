Кипр - родина парфюмерии?

Вдохнуть аромат красавиц древности стало возможным: 12 духов, созданных парфюмерами Кипра 2000 лет тому назад, смогли воссоздать итальянские археологи под руководством Марии-Розарии Бельджорно. Ранее они нашли на острове в районе Пиргоса парфюмерную фабрику бронзового века. Она была разрушена землетрясением в 1896 году до н.э., но под обломками сохранились глиняные амфоры и флаконы с окаменевшим содержимым, а также древние инструменты для производства духов. Это позволило повторить и технологию производства.

"Кипрские духи, - рассказывает Мария-Розария Бельджорно,- были духи особого, высшего качества. Возможно, оливковое масло здесь было лучше, чем в других местах, а может, метод его извлечения, благодаря которому масло лучше сохраняло парфюм, так как он не выветривался и не менялся месяцами. Это всё возможно. Но и было, скорее всего, что-то особенное на Кипре, из-за чего он оставался центром производства духов в древние времена".

В составе древних ароматов - лишь природные компоненты: лаванда, розмарин, кориандр, корица, лавр, сосна и оливковое масло. Вместе с ботаником Яннулой Лазару, хозяйкой участка, на котором была найдена парфюмерная фабрика, археологи создали свой собственный парфюм, используя исключительно местные дикие растения и оливковое масло. Назвали его "Мистико" - "секрет" по-гречески.

"Мы с Марией Бельджорно стали сотрудничать и обмениваться знаниями, её любовью к археологии, моей любовью к ботанике, - говорит Яннула Лазару. - Мы собираемся запустить первое в мире производство духов древности. Не забывайте, что Кипр экспортировал травы, а также ароматическую смолу лабданум, которые использовались для производства духов во Франции и в других странах".

В древности кипрские духи считались роскошью, были очень востребованы, хотя стоили довольно дорого. Их помещали в глиняные сосуды и развозили по всему Восточному Средиземноморью. Раскопки подтвердили, что первые духи появились на острове не менее 4000 лет назад, а значит Древний Египет - не первооткрыватель парфюмерного искусства.