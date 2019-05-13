Программа "Вкратце из Брюсселя":

Наш герой - Ян Заградил, кандидат на пост главы Еврокомиссии от фракции, которая может исчезнуть после выборов в Европарламент. Европейские консерваторы и реформисты (ЕКР) занимают сейчас третье место по количеству депутатов, но могут растерять половину из них. Фракция известна больше внутренними раздорами, чем конструктивными инициативами.

Программа 56-летнего чешского политика несколько туманна:

«Европейский Союз — это не государство, Еврокомиссия - это не правительство, - говорил Захрадил. - Мы - проевропейская семья, но при этом мы антифедералисты. Это мои главные лозунги в предвыборной кампании«.

В самом названии фракции заключено противоречение, ведь консерваторы по определению хотят сохранения нынешнего порядка, а реформисты его изменения.

В законодательном органе ЕС последнего созыва ЕКР имели 71 мест. 38 из них в сумме заняли британцы и поляки, 6 немцы и по 4 итальянцы и бельгийцы. Остальные консерваторы и реформисты прибыли из 13 стран, имеющих в Европарламенте не более трех представителей.

Фракция начала приходить в упадок после выборов 2009 года, когда лидер британских тори решил вывести её из Европейской народной партий. Уже тогда Дэвид Кэмерон готовил референдум о выводе Соединённого королевства из Евросоюза, надеясь, что британцы дадут отрицательный ответ, но станут больше поддерживать его как премьер-министра. Но в итоге ЕКР оказалась изолированной от проевропейских христианских демократов и практически перестала играть роль в политической жизни Евросоюза.

Сегодня тори во главе с Терезой Мэй настолько расколоты и заняты «брекситом», что почти полностью игнорируют европейские выборы. Они не представили манифеста, не выдвинули ярких кандидатов, не развернули никакой агитации. В результате, судя по опросам, британские консерваторы могут потерять половину своих мест в Европарламенте или даже больше.

Второй опорой Европейских консерваторов и реформистов является польская националистическая партия "Право и справедливость", возглавляемая Ярославом Качиньским. Она выступает против однополых браков и абортов, а также против иммиграции, утверждая, что беженцы могут принести с собой в Польшу инфекционные заболевания. Идеологию "ПиС" классифицируют как социал-консервативный католицизм.

«Костёл по-прежнему является единственным хранителем системы наших ценностей, - говорил Качиньский. - Кто поднимает руку на церковь и хочет её разрушить, тот поднимает руку на Польшу».

Во ходе нынешней предвыборной кампании "Право и справедливость" попыталась объединить усилия с другими националистическим партиям в Европе, чтобы после выборов создать новую фракцию.

Это, а также исход британцев, лишит чешского консерватора какой-нибудь политической базы. Ему будет некого представлять в Брюсселе или Страсбурге.

Яна Захрадил хочет посвятить высвободившееся время коллекционированию рок-музыки.

Половина избирателей боится популизма

По данным Европейского газетного альянса, почти половину граждан стран ЕС беспокоит усиление популистских партий в новом составе Европарламента.

За две недели до начала голосования 50% опрошенных европейцев избирательного возраста выразили мнение, что выборы будут иметь решающее значение для Европейского союза. Опрос проводился в восьми странах ЕС.

Предвыборная кампания стартовала во Франции

Во Франции началась официальная кампания к выборам в Европарламент. За две недели до голосования разрешено вести агитацию за партии и кандидатов в средствах массовой информации и посредством плакатов. Оживить политическую жизнь могут теледебаты.

В рейтингах популярности лидируют движения президента Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, возглавлявшей Национальный фронт. Они опережают республиканцев.

Facebook закрывает итальянские аккануты

Facebook сообщает о закрытии на своей платформе большого количества итальянских акканутов, в том числе поддельных. Их владельцы распространяли фальшивые новости в связи с выборами в Европарламент.

Руководство ЕС предупреждало о возможности иностранного вмешательства в предвыборную кампанию. В апреле Еврокомиссия призвала социальные сети усилить борьбу с дезинформацией в преддверии голосования.