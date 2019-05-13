Учеыне ЕС оснастят самолеты вентиляторами

Инженеры без устали оптимизируют конструкции самолетов с прицелом на повышение их безопасности и экологичности. Одно из возможных решений - установка вентиляторного двигателя в задней части корпуса. Эта передовая технология требует совершенствования и доработки...

В Техническом университете Делфта специалисты по аэродинамике используют лазеры для тщательной настройки параметров новой конструкции самолета. Работы ведутся в рамках европейского проекта Centreline.

Профессор Арвинд Ганголи показывает и рассказывает: "Идея заключается в том, чтобы оснастить самолет тремя двигателями вместо двух. Один будет размещен сзади, а два - под крыльями. Они будут обеспечивать энергию, которая приведет в действие и электромотор, и вентилятор".

Инновация, лежащая в основе проекта Centrеline, заключается в том, чтобы с помощью заднего вентиляторного двигателя придать дополнительное ускорение воздушному потоку, усилив тягу.

Координатор проекта Арне Сейц уточняет: "Лопасти вентилятора подхватывают воздух, который обтекает корпус самолета, придают ему ускорение - так формируется дополнительная тяга при более низких энергозатратах. Эффективность такого летательного аппарата выше. К тому же это позволяет сократить выбросы двуокиси углерода в атмосферу, снизить другие загрязняющие выбросы".

Сходный прием используется на судах и подводных лодках. Эксперименты в аэродинамической трубе демонстрируют, как усиление вентиляции в задней части лайнера влияет на корпус пассажирского лайнера в целом.

Бьяджо Делла Корте готовит докторскую диссертацию о этой проблеме: "При разработке нового дизайна по сравнению с обычными конструкциями следует учитывать очень сильное взаимодействие между двигателями и аэродинамическими поверхностями. Это взаимодействие действительно важно, о нем нельзя забывать в процессе проектирования".

Партнеры по проекту Centrеline в Кембриджском университете совершенствуют конструкцию вентиляторного двигателя, обращая особое внимание на его лопасти. Инженер Алехандро Падро поясняет: "Воздух, поступающий во впускной коллектор, очень неоднороден, деформирован, он не идет единым струйным потоком. Обычно в такой ситуации двигатель глохнет. Потому так важно продумать конструкцию лопастей вентилятора: от этого зависит, произойдет ли сбой в двигателе. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и критерий экономичности: вентилятор должен работать на экономию топлива в полете.... Мы работаем с двумя вариантами лопастей - у нас есть традиционный дизайн, и более современный; в нем все линии еще более изогнуты, что позволяет оптимальнее реагировать на деформированные потоки воздуха".

Инженеры говорят, что новое решение позволит сэкономить 3, 6 и даже 11 процентов топлива... это ощутимо на длительных перелетах.

Первый самолет с третьим электромотором для вентилятора в хвосте можно будет увидеть в действии в середине 30-х годов.