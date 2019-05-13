Прогулка над зияющей пустотой

Стропа, натянутая между скалами, страховочный ус, и десятки метров зияющей пустоты под ногами... Хайлайн - один самых зрелищных видов спорта для смелых и отчаянных. Под Кисловодском, в рамках фестиваля хайлайна свои умения и навыки продемонстрировали лучшие из лучших. В их числе Александр Чернявский.

Александр Чернявский, хайлайнер: "Психологический страх, наверное, самый основной. Многие бросают хайлайн именно потому, что не смогли псхихологически его перебороть".

На фестиваль собрались экстремалы не только из России. Здесь - представители Бразилии, Эквадора, Эстонии, Германии и других стран. Среди них - Лукас Имлер и Фриди Кюне - обладатели мирового рекорда по хайлайну.

Фриди Кюне, хайлайнер: "Любая форма слэклайна (или хайлайна) в высшей степени безопасна, если вы делаете это правильно, учитесь у других спорстменов, имеющих большой опыт. Даже, если вы пройдете все этапы, и убедитесь в том, что все идеально, не позволяйте своему эго быть сильнее сознания. В этом случае слэклайн станет самым безопасным видом спорта в мире ".

Возможно так оно и будет. А пока от подобных прогулок и трюков у наблюдателей замирает сердце.