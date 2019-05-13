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Новый "Аладдин" из старой сказки

Новый "Аладдин" из старой сказки
 Елена Караева 
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27 лет спустя после выхода анимационной ленты продюсеры студии "Дисней" выпускают фильм, в котором сыграть джина, того самого, из "волшебной лампы", был приглашен Уилл Смит, а постановщиком стал Гай Ричи.

50-летний Смит сам себя, работая над ролью, призывал к осторожности: "Эта сказка из детских книжек многих людей, у всех есть свое представление о ее героях, так что мне пришлось иметь дело и с общей ностальгией".

Режиссер-постановщик тоже руководствовался во много фактами личной биографии, но недавнего времени: "Я - многодетный отец, я знал, что рано или поздно, но мои отпрыски заставят меня сделать фильм для семейного, как это обычно называется, просмотра. "Аладдин" стал в этом отношении правильным выбором, я - большой поклонник анимационной ленты".

Фильм "Аладдин" в постановке Гая Ритчи выходит на российский экран 23-го мая.

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