"Большой шлем" в Баку: три награды россиян

Бывший чемпион мира в категории до 90 килограммов серб Неманья Майдов приехал в Баку с особой целью – доказать, что он вновь на вершине. В полуфинале его соперником стал действующий чемпион мира представитель Испании Николоз Шеразадишвили, а в решающей схватке серб сошелся с азербайджанцем Маммади Мехдиевым. "Золото" Майдову принесла оценка "вадза-ари".

По словам серба, бороться с соперником, который выступает у себя на родине, - это особое давление. Но Майдову это чувство нравится:

- Я люблю выступать под прессингом, когда я против всех. Неважно, как все складывается - все против меня или все за меня, это в любом случае здорово. Мы говорим о дзюдо. Это чудесный вид спорта, который мы должны уважать. Мне нравится, когда люди поддерживают представителя своей страны.

Финал в категории до 78 килограммов получился чисто немецким. В решающем поединке сошлись Луиза Мальцан и Анна Мария Вагнер - опыт против молодости. На этот раз удача улыбнулась Мальцан, которая заработала две оценки "вадза-ари". Для немки это второе "золото" турниров "Большого шлема" за всю карьеру и первое – за пять лет.

- Я немного удивлена тому, что смогла заработать очки в этом поединке. Я знала, что могу сегодня победить. Прошло несколько минут, Вагнер наступала все больше и больше. Я решила рискнуть и использовала прием "ути", он принес мне второе "вадза-ари". И вот она победа! - говорит Мальцан.

Бывший первый номер мирового рейтинга в категории до 100 килограммов голландец Микаэль Коррель в финале одолел россиянина Казбека Занкишиева, который всего полтора месяца назад выиграл "золото" в Тбилиси. Выявить победителя этого поединка удалось только в дополнительное время. Исход встречи решила оценка "вадза-ари".

В категории свыше 78 килограммов победу праздновала украинка Елизавета Каланина. В решающем поединке ее соперницей стала обладательница серебряной награды чемпионата мира Лариса Черич из Боснии и Герцеговины.

Победитель юношеского чемпионата мира грузин Гела Заалишвили, выступающий в категории свыше 100 килограммов, завоевал первое "золото" на взрослом турнире. В финале он одолел россиянина Руслана Шахбазова.

Еще один российский спортсмен Хусейн Халмурзаев остался без медали, но продемонстрировать свою отточенную технику он все же успел. В схватке с японцем Санширо Мурао россиянин использовал прием "ути-мата", после чего оторвал соперника от земли и уложил его на лопатки. Итог - заслуженная оценка "иппон".