Эр-Рияд остался без французского оружия

Саудовское грузовое судно, прибытия которого ждали в порту Гавр для загрузки оружия, не станет причаливать у французского берега, сообщают местные СМИ.

Корабль "Бахри Янбу" несколько дней простоял на якоре в паре десятков километров от побережья, но так и не приблизился к нему. Теперь он направляется в сторону Испании.

Накануне около ста активистов правозащитных организаций протестовали против поставок королевству оружия, произведённого во Франции. Возмущения общественности вызвали итоги расследования французских журналистов, согласно которым оружие, проданное Эр-Рияду, включая танки и ракетные комплексы, применяются в конфликте в Йемене, и от него могут пострадать мирные жители.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, утверждает, что получил от саудовских коллег гарантии того, что купленное оружие задействовано лишь в оборонительных операциях.