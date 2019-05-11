Одним ударом по двум ОПГ

Сорок четыре человека задержаны и более 2 740 килограммов гашиша изъяты в ходе совместной операции испанской Национальной полиции и итальянских Карабинеров в окрестностях Андалусии.

Большинство задержанных - члены калабрийской группировки "Ндрангета" и испанского преступного клана "Лос-Кастаньяс". Сотрудники правоохранительных органов двух стран также обнаружили и изъяли более 70 000 евро, огнестрельное оружие и автомобили.

Операцию начали готовить еще в 2016 году, когда полиция получила первые сигналы о наличии контактов между итальянской и испанской преступными группировками. Из Испании наркотики, не только гашиш, но и марихуана, перевозились в другие европейские страны, прежде всего Италию, спрятанные в грузовиках.

Задержанным предъявлены обвинения в принадлежности к преступной организации, отмывании денег, взяточничестве, незаконном хранении оружия и фальшивых документов.