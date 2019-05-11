"Нас мало, но настрой решительный!"

"Нас мало, но настроены мы не менее решительно" - так можно резюмировать 26-й акт движения "желтых жилетов". По данным МВД на 14.00 по местному времени, на улицы французских городов вышли чуть меньше демонстрантов, нежели неделю назад (тогда их было 19 тысяч по данным властей, до 40 тысяч, по данным движения). Сами "желтые жилеты" с официальной статистикой не согласны, но своих цифр пока не обнародовали. "Бастовать и парализовать страну, пока Макрон не уйдет!" - было написано на одном из транспарантов.

В эту субботу центрами манифестации были выбраны Нант и Лион. В Нанте мирный марш с участие 2 200 человек довольно быстро перерос в беспорядки, причем первыми, по свидетельствам журналистов, напали на полицейских демонстранты. В ответ силы правопорядка применили флэш-болы, сообщается о раненых и задержанных.

В центре Лиона собрались, по данным на этот час, 2 500 человек. Здесь также агрессивно настроенные участники акции стали забрасывать полицейских и жандармов бутылками, камнями и петардами, те ответили слезоточивым газом. По меньшей мере 10 сотрудников правопорядка и один манифестант получили ранения вплоть до переломов.