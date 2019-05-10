На выборы под лозунгом "К чёрту брексит!"

Пример Великобритании служит лучшим контраргументом евроскептикам. В этом убеждён лидер "Альянса либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт.

В прошлом премьер-министр Бельгии, а ныне - глава четвёртой по численности фракции в Европарламенте прибыл в Лондон, где дал старт избирательной кампании под лозунгом "К чёрту брексит!"

"Мы хотим быть альтернативным вариантом, противостоять популистам и националистам в Европе. Мы подумали: почему бы не отправиться в город или страну, где они устроили настоящий бардак. Так мы говорим жителям других стран континента: больше никаких брекситов и тому подобного, никогда!" Ги Верхофстадт лидер "Альянса либералов и демократов за Европу"

Он добавил, что именно благодаря "хаосу, который творится в Великобритании", многие страны понимают, почему не нужно покидать ЕС. Также Верхофстадт отметил, что британцы уже начали менять мнение и назревает необходимость в проведении повторного референдума по "брекситу"

Выборы в европарламент пройдут с 23 по 26 мая.