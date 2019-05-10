Венеция встречает 58-й выпуск Арт-биеннале в Венеции. На этот раз она проходит под лозунгом "Если бы вы жили в интересные времена".

Куратор мероприятия американец Ральф Ругофф - директор лондонской Галереи Хейворд, всемирно известной своим новаторским подходом. Он рассказывает, что на нынешней венецианской биеннале представлены произведения искусства, отражающие опасные аспекты современной жизни, а также те, что грозят разрушить традиции, институты и отношения сложившегося "послевоенного порядка".

"Дух биеннале - это открытость, эксперимент, исследование" - говорит Ругофф.

Его экспозиция, в которую вошли картины, инсталляции и скульптуры 79 художников со всего мира, расположилась в комплексе Арсенал. Многие страны открыли в Городе на воде свои национальные павильоны.

Помимо основных площадок в Венеции до 24 ноября можно посетить и многочисленные выставки, соперничающие между собой в зрелищности и остроте поднимаемых проблем. Венецианская биеннале славится тем, что улавливает дух времени и даёт представление об основных тенденциях мира искусства.