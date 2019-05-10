Торговая война Китая с США, разгорающаяся с новой силой, - серьёзная угроза всей мировой экономике и рынку труда Евросоюза. Об этом предупреждает министр финансов и экономики Франции.

Ранее Вашингтон объявил о повышении пошлин на ряд товаров из Китая общей стоимостью 200 миллиардов долларов с прежних 10 до 25%.

Пекин пригрозил принять ответные меры.

"Нет большей угрозы росту мировой экономики, вашему уровню жизни, и всех тех, кто нас слушает, - чем торговая война между Китаем и США. Потому что это означает, что цены будут расти, в мире будет циркулировать меньше товаров, мы не сможем так же легко, как раньше распространять нашу - французскую продукцию", - сказал Брюно Ле Мэр.

"Торговая война уничтожит рабочие места во Франции и Европе. Чтобы выстоять перед лицом этой угрозы, европейские страны должны объединиться", - заключил министр.

Впрочем, не исключено, что стороны смогут урегулировать спор: в Вашингтоне проходит очередной раунд американо-китайских торговых переговоров.

Аналитики уверены: повышение тарифов наносит ущерб экономике обеих стран. Трамп же заявил о том, что они наоборот идут на пользу США, и потому не стоит торопиться заключать торговое соглашение с Китаем.