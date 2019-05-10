Uber выходит на биржу

Более 8 миллиардов долларов смогла привлечь американская компания Uber в ходе первичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Всего было продано 180 миллионов акций по цене 45 долларов. Таким образом, рыночная стоимость компании составляет сейчас около 80 миллиардов долларов. Размещение акций Uber стало в США крупнейшим за последние пять лет.

По мнению аналитиков, стратегия компании, направленная до сих пор на увеличение доли рынка, теперь, вероятно изменится. В условиях, когда потребуется регулярно публиковать отчёты о доходах, главной целью станет максимизация прибыли. Это может повлечь за собой сокращение числа водителей, а также увеличение стоимости поездок.