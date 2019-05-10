Трагедия в Средиземном море

По меньшей мере 70 человек погибли в Средиземном море у берегов Туниса в пятницу. Судно, перевозившее нелегальных мигрантов из Африки, следовало из Ливии и потерпело крушение в международных водах, примерно в 70 км от портового города Сфакс. 16 человек были спасены моряками находившихся вблизи рыболовецких судов. В районе трагедии продолжается поисковая операция, и не исключено, что число жертв может увеличиться.

Несмотря на заметное сокращение потока мигрантов через Средиземное море, путешествие остаётся столь же опасным. По данным ООН, за прошлый год жертвами кораблекрушений стали почти 2300 человек – в среднем по шесть человек в день.