Уголовный гламур: любовь к dolce vita привела в тюрьму

Анна Сорокина, немецкая гражданка российского происхождения, приговорена судом Нью-Йорка к длительному тюремному сроку: присяжные ее признали виновной в мошенничестве и в подделке финансовых документов. 28-летняя женщина выдавала себя за богатую наследницу, и это позволило ей быть принятой в нью-йоркском бомонде.

Среди ее знакомых были инвесторы, знаменитые фотографы, дизайнеры и журналисты таких изданий, как "Вэнити Фэйр".

Сорокина "выставляла" своих приятельниц на десятки тысяч долларов, прося их заплатить за отдых в фешенебельном отеле в Марракеше, дать взаймы, чтобы покрыть долг в модном бутике, она подделывала банковские чеки, чтобы иметь свободную наличность. В итоге на нее написали заявление в полицию.

Ее адвокат Тодд Сподек сообщил прессе, что "готовился к худшему, но надеялся на лучшее", и что он считает приговор справедливым.

Сообщается, что две известных сценаристки, независимо друг от друга, намерены перенести историю мошенничества Анны Сорокиной на телеэкран.