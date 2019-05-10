Саммит до-после "брексита". Иранский кризис

Программу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

“Европейский Союз провел свой первый ПОСЛЕ “брексита” саммит - за полгода ДО “брексита”. И чтобы все к нему привыкли, Тереза Мэй отсутствовала.

Это имело смысл, поскольку участники встречи неформально говорили о том, как должны выглядеть будущие приоритеты Европы.

Никто не хотел её участия в этом разговоре, и британский премьер-министр испытала, наверное, облегчение от того, что ей не пришлось внести вклад в этот мозговой штурм.

Лондон, возможно, был смущен местом проведения встречи — это город Сибиу в Трансильвании, откуда родом Дракула.

Крайний срок «брексита» и так приходится на Хэллоуин, и всё это это слишком будоражит воображение.

Лидеры ЕС договорились по десяти пунктам относительно будущего Европы.

Изменение климата заняло лишь десятое место в списке приоритетов. Это было немедленно подвергнуто критике европейскими “зелёными», которые не были представлены в Сибиу. Они назвали это оскорблением молодых людей, которые месяцами выражают свою обеспокоенность по поводу изменения климата.

Но не все так мрачно, когда речь заходит об экологической политике в Европе. За день до саммита 8 стран-членов представили план по сокращению выбросов углекислого газа до чистого нуля к 2050 году. Но бросается в глаза отсутствие страны, которая сократила выбросы вдвое больше, чем в среднем по ЕС в прошлом году. Это Германия.

Пока Европа пыталась политически бороться с изменением климата, мир был отвлечен ещё одним кризисом. Тем, который может легко усилиться в ближайшие месяцы.

Я говорю о ядерном соглашении сделке с Ираном. Оно, похоже, находится на грани срыва после того, как Тегеран объявил, что планирует прекратить выполнение некоторых обязательств.

Однако, за медленной смертью сделки стоит Дональд Трамп. Он вышел из неё в прошлом году, показывая свое презрение к дипломатии и к тому, что когда-то было огромным многосторонним прорывом”.