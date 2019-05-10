Макрон и Цукерберг обсудили безопасность в соцсетях

Марк Цукерберг в Париже... Основателя Facebook в Елисейском дворце принял президент Франции Эммануэль Макрон. Собеседники обсудили предложенную Францией концепцию регулирования соцсетей. "Мы оба считаем, что правительства должны играть более активную роль в таких важных вопросах, как баланс между свободой слова и безопасностью, приватностью и переносимостью данных, а также в предотвращении вмешательства в выборы, отражая собственные традиции свободы слова" - написал Цукерберг в своем "Инстаграме".

Перед переговорами с Макроном Цукерберг также встретился с госсекретарем по вопросам цифровых технологий при министре экономики и финансов Франции Седриком О. Стороны уделили внимание мерам по борьбе с распространением агрессии и ненависти в соцсетях.